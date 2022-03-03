До України прибуде нова партія станцій Starlink — Федоров

Відтепер Starlink можна було живити навіть від автомобільного прикурювача.

Вже найближчим часом до України прибуде нова партія станцій Starlink — супутникового Інтернету від компанії Ілона Маска SpaceX.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Очікуємо в найближчий час нову партію Starlink", — написав Федоров.

За його словами, команда SpaceX оновила програмне забезпечення для зниження споживання енергії, аби Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача.

Крім того, увімкнули мобільний роумінг, щоб фазована антенна решітка могла підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу.

"Все це допоможе нашим героям бути на зв’язку!" — наголосив Федоров.

Нагадаємо, на "Укрзалізниці" запрацювала станція супутникового Інтернету від компанії Ілона Маска SpaceX.