Супутниковий Інтернет Starlink запрацював на "Укрзалізниці"

В Україні запрацювала друга станція супутникового Інтернету від компанії Ілона Маска SpaceX.

На "Укрзалізниці" запрацювала станція супутникового Інтернету від компанії Ілона Маска SpaceX.

Це вже друга станція, яка працює в Україні

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Дякую Держспецзв'язку, міністру Олександру Кубракову та міністру Михайлу Федорову, команді «УЗ», а також Ілону Маску за оперативність і чіткість!", – написав топменеджер.

Він підкреслив, що швидкість та діджиталізація і в мирний час були пріоритетами компанії, а у воєнний час це вдвічі важливіше.

Нагадаємо, в Україні відбувся перший тест Інтернету Starlink. В Україну прибула перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink. Ілон Маск вирішив допомогти Україні в боротьбі з російською агресією та подав сигнал супутникового Інтернету Starlink на територію України.