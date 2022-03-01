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Супутниковий Інтернет Starlink запрацював на "Укрзалізниці"

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В Україні запрацювала друга станція супутникового Інтернету від компанії Ілона Маска SpaceX.

На "Укрзалізниці" запрацювала станція супутникового Інтернету від компанії Ілона Маска SpaceX.

Це вже друга станція, яка працює в Україні

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Дякую Держспецзв'язку, міністру Олександру Кубракову та міністру Михайлу Федорову, команді «УЗ», а також Ілону Маску за оперативність і чіткість!", – написав топменеджер.

Він підкреслив, що швидкість та діджиталізація і в мирний час були пріоритетами компанії, а у воєнний час це вдвічі важливіше.

Нагадаємо, в Україні відбувся перший тест Інтернету Starlink. В Україну прибула перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink. Ілон Маск вирішив допомогти Україні в боротьбі з російською агресією та подав сигнал супутникового Інтернету Starlink на територію України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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