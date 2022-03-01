Спутниковый Интернет Starlink заработал на "Укрзалізниці"

В Украине заработала вторая станция спутникового Интернета от компании Илона Маска SpaceX.

На "Укрзалізниці" заработала станция спутникового Интернета от компании Илона Маска SpaceX.

Это уже вторая станция, работающая в Украине

Об этом сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин.

"Спасибо Госспецсвязи, министру Александру Кубракову и министру Михаилу Федорову, команде "УЗ", а также Илону Маску за оперативность и четкость!", — написал топменеджер.

Он подчеркнул, что скорость и диджитализация и в мирное время были приоритетами компании, а в военное время это вдвое важнее.

Напомним, в Украине прошел первый тест Интернета Starlink. В Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернет StarLink. Илон Маск решил помочь Украине в борьбе с российской агрессией и подал сигнал спутникового Интернет Starlink на территорию Украины.