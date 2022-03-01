Помощь от Илона Маска: в Украине прошел первый тест интернета Starlink

Помощь от Илона Маска: в Украине прошел первый тест интернета Starlink

Скорость – до 200 Мбит/с.

В Киеве инженер Олег Кутков провел у себя дома тест спутникового интернет Starlink от компании Илона Маска SpaceX.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кутков объяснил, что приобрел оборудование для получения интернета давно, но до сих пор оно не ловило сигнал.

"SpaceX Starlink работает в Киеве, Украина! Приемник разместил прямо за моим окном, даже без регулировки и с отключенными моторами. Максимальная скорость некоторое время была >200 Мбит/с", — написал он.

Напомним, в Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink. До этого миллиардер решил помочь Украине в борьбе с российской агрессией и подал сигнал спутникового Интернет Starlink на территорию Украины.