Ракетный удар по Васильку: погибли два человека

Ракетный удар по Васильку: погибли два человека

Трое жителей города получили ранения.

В Василькове в результате ракетных ударов, которые Россия нанесла поздно ужину 28 февраля, погибли.

Об этом сообщила мэр Наталья Баласинович.

Ракетные обстрелы попали в пятиэтажное здание общежития. Погибли два человека. Трое ранены, сообщила Баласинович.

Мерка просит находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы об опасности.