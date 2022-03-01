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Ракетный удар по Васильку: погибли два человека

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Ракетный удар по Васильку: погибли два человека

скриншот с видео

Трое жителей города получили ранения.

В Василькове в результате ракетных ударов, которые Россия нанесла поздно ужину 28 февраля, погибли.

Об этом сообщила мэр Наталья Баласинович.

Ракетные обстрелы попали в пятиэтажное здание общежития. Погибли два человека. Трое ранены, сообщила Баласинович.

Мерка просит находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы об опасности.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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