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В бою погиб один из лучших пилотов мира Александра Оксанченко

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В бою погиб один из лучших пилотов мира Александра Оксанченко

Фото из открытых источников

Украинца знали и уважали по всему миру.

В воздушном бою погиб один из лучших летчиков-истребителей в мире, украинский полковник Александр Оксанченко.

Оксанченко играл сложную и важную роль, отвлекал на себя вражескую авиацию.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно полковника Оксанченко званием Героя Украины.

"Полковник Александр Оксанченко, отныне Герой Украины, погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию... Жаль, что Героя Украины он не получил при жизни, ведь стоил этого... Он для меня — навсегда Герой. Навсегда Жив", – написала в Facebook Лана Борисова.

Потери русских войск на 5 день войны

Потери русских войск на 5 день войны

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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