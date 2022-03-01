В бою погиб один из лучших пилотов мира Александра Оксанченко

В бою погиб один из лучших пилотов мира Александра Оксанченко

Украинца знали и уважали по всему миру.

В воздушном бою погиб один из лучших летчиков-истребителей в мире, украинский полковник Александр Оксанченко.

Оксанченко играл сложную и важную роль, отвлекал на себя вражескую авиацию.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно полковника Оксанченко званием Героя Украины.

"Полковник Александр Оксанченко, отныне Герой Украины, погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию... Жаль, что Героя Украины он не получил при жизни, ведь стоил этого... Он для меня — навсегда Герой. Навсегда Жив", – написала в Facebook Лана Борисова.