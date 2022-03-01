В бою загинув один з найкращих пілотів світу Олександр Оксанченко

В бою загинув один з найкращих пілотів світу Олександр Оксанченко

Українця знали та поважали в усьому світі.

У повітряному бою загинув один з найкращих льотчиків-винищувачів у світі, український полковник Олександр Оксанченко.

Оксанченко виконував складну та важливу роль, відволікав на себе ворожу авіацію.

Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно полковника Оксанченка званням Героя України.

"Полковник Олександр Оксанченко, відтепер Герой України, загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію... Шкода, що Героя України він не отримав за життя, адже був вартий цього... Він для мене - назавжди Герой. Назавжди Живий", - написала в Facebook Лана Борисова.