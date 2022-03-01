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В бою загинув один з найкращих пілотів світу Олександр Оксанченко

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В бою загинув один з найкращих пілотів світу Олександр Оксанченко

Фото з відкритих джерел

Українця знали та поважали в усьому світі.

У повітряному бою загинув один з найкращих льотчиків-винищувачів у світі, український полковник Олександр Оксанченко.

Оксанченко виконував складну та важливу роль, відволікав на себе ворожу авіацію.

Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно полковника Оксанченка званням Героя України.

"Полковник Олександр Оксанченко, відтепер Герой України, загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію... Шкода, що Героя України він не отримав за життя, адже був вартий цього... Він для мене - назавжди Герой. Назавжди Живий", - написала в Facebook Лана Борисова.

Втрати російських війск на 5 день війни

Втрати російських війск на 5 день війни

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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