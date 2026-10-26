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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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122
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1 хв

Ірина Білик пригадала молодість і показала, який вигляд мала в різні роки

Артистка показала, який вигляд мала в різні роки, та зізналася, що залишається незмінним у її житті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Ірина Білик

Ірина Білик / © пресслужба Ірини Білик

Українська співачка Ірина Білик замилувала шанувальників архівними кадрами, на яких пригадала свої сценічні образи в різні періоди музичної кар’єри.

56-річна артистка опублікувала в Instagram відео, яке перенесло її у минулі роки. На кадрах вона постає з різними зачісками та вбраннями. За цей час Білик неодноразово змінювала свій стиль. Її сценічний образ еволюціонував разом із творчістю. Співачка вирішила озирнутися на власний шлях і поділитися спогадами з аудиторією. Особливе місце в цій історії, як зізнається артистка, посідає те, що залишається з нею незмінним.

«Дивлюся на ці кадри й усміхаюся. Стільки всього змінилося, але дещо залишається незмінним — музика, емоції та любов, яку ми розділяємо з вами вже стільки років», — написала Ірина.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Архівні світлини продемонстрували, наскільки різною Білик була впродовж своєї кар’єри. Артистка експериментувала із зачісками, одягом і сценічною подачею, проте продовжувала залишатися впізнаваною для своїх слухачів. Тепер ці кадри стали для неї нагодою згадати творчі етапи, які сформували її як одну з найвідоміших українських співачок.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик стала суперницею популярної співачки через чоловіка.

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