Беларусь будет сталкиваться с серьезными последствиями — Госдепартамент США

Россия втянула Беларусь в войну с Украиной.

РФ втянула Беларусь в войну с Украиной. С территории Беларуси в Украину летят ракеты, а также заходят войска оккупанта.

Беларусь будет сталкиваться с серьезными последствиями в случае продолжения поддержки Лукашенко агрессии Путина против Украины. Об этом во время брифинга заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

"Режим продолжает жестоко подавлять демократические устремления народа Беларуси. Как я уже говорил, она становится все более подвластной России, снова демонстрируя готовность Лукашенко действовать против интересов своего народа, чтобы выслужиться перед Москвой и остаться у власти", — сказал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: