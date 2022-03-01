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Беларусь будет сталкиваться с серьезными последствиями — Госдепартамент США

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Беларусь будет сталкиваться с серьезными последствиями — Госдепартамент США

Associated Press

Россия втянула Беларусь в войну с Украиной.

РФ втянула Беларусь в войну с Украиной. С территории Беларуси в Украину летят ракеты, а также заходят войска оккупанта.

Беларусь будет сталкиваться с серьезными последствиями в случае продолжения поддержки Лукашенко агрессии Путина против Украины. Об этом во время брифинга заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

"Режим продолжает жестоко подавлять демократические устремления народа Беларуси. Как я уже говорил, она становится все более подвластной России, снова демонстрируя готовность Лукашенко действовать против интересов своего народа, чтобы выслужиться перед Москвой и остаться у власти", — сказал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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