Ракетний удар по Василькові: загинуло двоє людей

Троє мешканців міста отримали поранення.

У Василькові внаслідок ракетних ударів, які Росія нанесла пізно вечері 28 лютого, є загиблі.

Про це повідомила міська голова Наталія Баласинович.

Ракетні обстріли влучили в п‘ятиповерховий будинок гуртожитку. Загинуло двоє людей. Троє поранено, повідомила Баласинович.

Мерка просить перебувати в Укриттях і не ігнорувати сигнали про небезпеку.