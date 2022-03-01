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Одесситы укрепляют морские берега мешками с песком (видео)

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Одесситы укрепляют морские берега мешками с песком (видео)

Ранее на одесских коммунальных предприятиях начали производить противотанковые ежи.

На одесских пляжах сотни жителей города укрепляют мешками с песком морские берега для противодействия русским оккупантам.

Об этом свидетельствуют видео, которое распространил журналист "1+1" Андрей Цаплиенко.

"Пятый день защитники Одессы ждут вражеского десанта. Непобедимый флот не рискует лезть. Не хватает сил на Одессу, твари?" – говорится в подписи к видео.

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Мирные жители по всей Украине голыми руками бросаются на врага, чтобы остановить вражескую технику

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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