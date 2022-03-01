Одесситы укрепляют морские берега мешками с песком (видео)

Ранее на одесских коммунальных предприятиях начали производить противотанковые ежи.

На одесских пляжах сотни жителей города укрепляют мешками с песком морские берега для противодействия русским оккупантам.

Об этом свидетельствуют видео, которое распространил журналист "1+1" Андрей Цаплиенко.

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"Пятый день защитники Одессы ждут вражеского десанта. Непобедимый флот не рискует лезть. Не хватает сил на Одессу, твари?" – говорится в подписи к видео.