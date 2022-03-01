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Одесити укріплюють морські береги мішками з піском (відео)

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Одесити укріплюють морські береги мішками з піском (відео)

Раніше на одеських комунальних підприємствах почали виготовляти протитанкові їжаки.

На одеських пляжах сотні жителів міста укріплюють мішками з піском морські береги задля протидії російським окупантам.

Про це свідчать відео, яке поширив журналіст "1+1" Андрій Цаплієнко.

"П'ятий день захисники Одеси чекають на ворожий десант. Непереможний флот не ризикує лізти. Не вистачає сил на Одесу, тварюки?" – йдеться у підписі до відео.

 

Мирні мешканці по всій Україні голіруч кидаються на ворога, щоб зупинити ворожу техніку 

Мирні мешканці по всій Україні голіруч кидаються на ворога, щоб зупинити ворожу техніку 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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