Одесити укріплюють морські береги мішками з піском (відео)

Раніше на одеських комунальних підприємствах почали виготовляти протитанкові їжаки.

На одеських пляжах сотні жителів міста укріплюють мішками з піском морські береги задля протидії російським окупантам.

Про це свідчать відео, яке поширив журналіст "1+1" Андрій Цаплієнко.

Також читайте Наказали висадитися на замінований пляж Одеси: морпіхи окупантів РФ влаштували бунт

"П'ятий день захисники Одеси чекають на ворожий десант. Непереможний флот не ризикує лізти. Не вистачає сил на Одесу, тварюки?" – йдеться у підписі до відео.