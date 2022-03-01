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Евгений Кошевой сжег флаг России: "Пиз***те в свою Москву"

Евгений Кошевой сжег флаг России: "Пиз***те в свою Москву"

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Евгений Кошевой сжег флаг России: "Пиз***те в свою Москву"

Евгений Кошевой сжег флаг России / скриншот с видео

Ведущий показал свою гражданскую позицию.

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" и актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой сжег флаг России.

Ведущий вместе с участниками терробороны вечером поджег флаг страны-агрессора и обратился к Россиянам.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику

"За то, что вы сделали с нашими городами, так будет и с вами, кто придет в Украину. Вы сжигали наши флаги, мы вас не трогали никогда. Пиз***те в свою Москву. Смотрите, это кусок тряпки! Слава Украине!", — эмоционально сказал Кошевой.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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