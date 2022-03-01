Тина Кароль назвала Путина "х*йлом" и пригрозила испепелить его

Тина Кароль назвала Путина "х*йлом" и пригрозила испепелить его

Артистка оставила эмоциональное обращение.

Украинская певица Тина Кароль обратилась к президенту Путину и высказала все, что о нем думает.

В своем Instagram артистка разместила кадр ночного Киева в дыму от обстрелов ракетами и оставила эмоциональный пост, направленный Путину:

"Ты сын дьявола, зря рожденное дитя, урод ты чертило. Ты мразь. Я испепелю тебя, берегись х*йло", — написала Тина.

instagram.com/tina_karol

Ранее ведущий Дмитрий Комаров обратился к россиянам и призвал их включить голову. Ведущий назвал россиянам количество их погибших в войне, которую развернула Россия против Украины и призвал россиян сдаться в плен.

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