Дмитро Комаров звернувся до росіян: "Увімкніть голову"

Ведучий намагається достукатися до російських прихильників.

Український телеведучий Дмитро Комаров записав відеозвернення до росіян.

У ньому зірка спробував достукатися до російських прихильників та розповісти їм ту правду, яку не покажуть на їхньому телебаченні.

"П'ятий день ми не можемо побачити своїх рідних, ми вимушені ховати жінок, дітей, тікати у підвали. Бомблять мирні райони, чути нескінченно повітряну тривогу,. У вас це все називають фейком. Ворогу не побажаємо відчути те, що зараз відчуває кожен українець", - сказав Комаров.

Ведучий зазначив, що у 21 столітті, маючи доступ до всесвітніх ЗМІ росіянам варто увімкнути голову та порівнювати інформацію, яку надають у світових джерелах, якщо українським вони не вірять:

Я зараз спеціально звертаюся до російської частини підписників, сподіваючись достукатися до тих, хто досі вірить, що весь світ збожеволів і лише Росія в адекваті, так? Ні, весь світ не збожеволів. Подумайте, у вас в Росії певно щось не так? Як відрізнити фейк від правди - дуже просто будь-яка освічена людина бере інформацію і порівнює її з різних джерел. Давайте приберемо російські і українські ЗМІ. Почитайте міжнародну пресу та порівняти інформацію, зробіть аналіз. Увімкніть голову.

Ви називаєте миротворчою операцією. Але миротворчі операції несуть мир. Тут весь світ вже від вас відвернувся. Весь світ відвернувся від Росії", - закликав Комаров.

Ведучий зазначив, що весь світ відвернувся від росіян. Він закликав подивитися у Мережі відео, які ніколи не покажуть по федеральним каналам:

"Вам нестимуть нісенітницю про фашистів, неонацистів, київську хунту. Це все на голову не налазить. Хто хоча б раз був в Україні знає, що ми добрі, відкриті люди. У вас у багатьох є друзі, родичі. Зателефонуйте, дізнайтеся. Які фашисти? Ми захищаємо свою землю і не допустимо, щоб до нас приходили зі зброєю та окупували нашу землю. Фейк за фейком. Українська армія ніколи не обстрілювала жилі райони, ні мирне населення. Ваше російське телебачення використовує підлу тактику і бреше вам. І багато хто ведеться. У 21 віці люди мають бути адекватними, тому що інформація відкрита і доступна", - наголосив ведучий.

Також Комаров назвав спеціально для росіян статистику вбитих їхніх солдатів, які вторглися на територію України, аби вбивати наших мирних мешканців:

"Понад п'ять тисяч росіян вже ніколи не повернуться додому. Їх вбили. Тому що вони вторглися на чужу землю. Російські мами, російські дружини - зупиніть своїх синів і дітей! Російські військові, у вас певно заберуть телефони, коли відправлятимуть до України. Але не пізно ще одуматися, тому що коли ви зайдете сюди і виконуватиме злочинний указ, ви увійдете до цієї статистики. Ви не повернетесь додому і не побачите своїх рідних. Якщо вам не пощастить і ви попадете у полон. Тому що з полоненими у нас поводяться толерантно, ніхто не знущається. Можете самі здатися, ніхто вам не нанесе шкоду", - сказав Дмитро.

Він закликав росіян не боятися і виходити на мітинги, не боятися розгонів, оскільки "мільйони все одно не зможуть розігнати".

"Такого не було від часів Гітлера те, що витворяє Путін. Подумайте. Якщо ви хочете зберегти майбутнє своєї країни, якщо ви хочете, аби ваші діти жили нормально, вам треба діяти. Ця війна зруйнує вашу країну. А ми українці, ми мирний народ, ми не нападали ніколи ні на кого. Ми до вас у Москву не намагаємося вторгнутися. Ми на вашу територію не заходили. Це ви прийшли до нашого будинку вбивати нас, українців, незрозуміло за що. Зупиніть цей військовий злочин", сказав Комаров.

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