"Це загроза Європі": Європарламент починає розслідувати злочини проти України

"Це загроза Європі": Європарламент починає розслідувати злочини проти України

Будуть розслідувати і причетність Лукашенка.

Європарламент розпочинає міжнародне розслідування злочинів в Україні.

Про це заявила керівниця Європарламенту Роберта Метсола.

За її словами, Європа також буде розслідувати причетність до злочину Олександру Лукашенка.

"Це загроза Європі, яку ми знаємо, Європі за яку люди віддали так багато",- наголосила вона.