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"Це загроза Європі": Європарламент починає розслідувати злочини проти України

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Будуть розслідувати і причетність Лукашенка.

Європарламент розпочинає міжнародне розслідування злочинів в Україні.

Про це заявила керівниця Європарламенту Роберта Метсола.

За її словами, Європа також буде розслідувати причетність до злочину Олександру Лукашенка. 

"Це загроза Європі, яку ми знаємо, Європі за яку люди віддали так багато",- наголосила вона.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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