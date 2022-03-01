Європарламент прийняв заявку України на вступ до ЄС

Європарламент прийняв заявку України на вступ до ЄС

Розпочато спеціальну процедуру вступу України до ЄС.

Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу. Розпочато спеціальну процедуру вступу.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола в Брюсселі на позачерговому засіданні ЄП.

"Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане президенте, заявку України на набуття статусу кандидата та працюватимемо для досягнення цієї мети. Тому що ми хочемо, і ми повинні зустріти майбутнє разом", - сказала Метсола.

Вона заявила, що Європарламент повністю підтримує українців у їхній "боротьбі за виживання у ці темні часи нашої історії".

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Читайте також: