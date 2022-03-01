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Європарламент прийняв заявку України на вступ до ЄС

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Європарламент прийняв заявку України на вступ до ЄС

УНІАН

Розпочато спеціальну процедуру вступу України до ЄС.

Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу. Розпочато спеціальну процедуру вступу.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола в Брюсселі на позачерговому засіданні ЄП.

"Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане президенте, заявку України на набуття статусу кандидата та працюватимемо для досягнення цієї мети. Тому що ми хочемо, і ми повинні зустріти майбутнє разом", - сказала Метсола.

Вона заявила, що Європарламент повністю підтримує українців у їхній "боротьбі за виживання у ці темні часи нашої історії".

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

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