Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС

Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС

Начата специальная процедура вступления Украины в ЕС.

Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура вступления.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола в Брюсселе на внеочередном заседании ЕП.

"Мы признаем европейскую перспективу Украины. Мы приветствуем, господин президент, заявку Украины на обретение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Потому что мы хотим, и мы должны встретить будущее вместе", — сказала Метсола.

Она заявила, что Европарламент полностью поддерживает украинцев в их "борьбе за выживание в эти темные времена нашей истории".

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе.

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