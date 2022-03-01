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Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС

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Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС

УНИАН

Начата специальная процедура вступления Украины в ЕС.

Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура вступления.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола в Брюсселе на внеочередном заседании ЕП.

"Мы признаем европейскую перспективу Украины. Мы приветствуем, господин президент, заявку Украины на обретение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Потому что мы хотим, и мы должны встретить будущее вместе", — сказала Метсола.

Она заявила, что Европарламент полностью поддерживает украинцев в их "борьбе за выживание в эти темные времена нашей истории".

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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