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Польща виступає за негайне прийняття України до ЄС – президент Дуда

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Польський президент твердо підтримую Україну на всіх фронтах.

Польща виступає за прийняття України до ЄС в експрес-режимі, про що раніше заявляв президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив на своїй сторінці польський президент Анджей Дуда. 

"Польща підтримує прямий шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а співбесіди з членством слід розпочати негайно після цього. Україна також матиме доступ до коштів ЄС на реконструкцію. Воно належить Україні", - написав Дуда.

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