Польща виступає за негайне прийняття України до ЄС – президент Дуда

Польща виступає за негайне прийняття України до ЄС – президент Дуда

Польський президент твердо підтримую Україну на всіх фронтах.

Польща виступає за прийняття України до ЄС в експрес-режимі, про що раніше заявляв президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив на своїй сторінці польський президент Анджей Дуда.

"Польща підтримує прямий шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а співбесіди з членством слід розпочати негайно після цього. Україна також матиме доступ до коштів ЄС на реконструкцію. Воно належить Україні", - написав Дуда.