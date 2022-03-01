"Это угроза Европе": Европарламент начинает расследовать преступления против Украины

"Это угроза Европе": Европарламент начинает расследовать преступления против Украины

Будут расследовать и причастность Лукашенко.

Европарламент открывает международное расследование преступлений в Украине.

Об этом заявила руководительница Европарламента Роберта Метсола.

По ее словам, Европа также будет расследовать причастность к преступлению Александру Лукашенко.

"Это угроза Европе, которую мы знаем, Европе, за которую люди отдали так много", — подчеркнула она.