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"Это угроза Европе": Европарламент начинает расследовать преступления против Украины

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Будут расследовать и причастность Лукашенко.

Европарламент открывает международное расследование преступлений в Украине.

Об этом заявила руководительница Европарламента Роберта Метсола.

По ее словам, Европа также будет расследовать причастность к преступлению Александру Лукашенко.

"Это угроза Европе, которую мы знаем, Европе, за которую люди отдали так много", — подчеркнула она.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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