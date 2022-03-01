Таропрогноз на март 2022 года: что карты нам предсказывают

Карты Таро позволяют заглянуть в лицо нашему страху.

Карты Таро использовались на протяжении веков в качестве инструмента для гадания. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на первый месяц весны – март 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Двойка жезлов"

Эта карта, принадлежащая младшим арканам, то есть тайнам Таро, рассказывает о достижениях, смелости, мирских желаниях и личной силе. Она относится к стихии жезлов, которая связана с энергией, движением вперед, безудержной мощью. В отношениях вас обманчиво может увлечь ощущение всесильности. Также не исключено, что вы убеждаете других людей в своих талантах. Смело отстаивайте свою точку зрения, чтобы оставить след на земле. Вам нужно быть одновременно гибкими и настойчивыми. Подхватывайте новые идеи, расширяйте новые горизонты, но пройдите испытания на зрелость суждений.

Возможно, вас увлечет эйфория, словно от нескольких бокалов шампанского, и вы будете уверены в том, что вы можете сказать и сделать то, на что были неспособны раньше. Однако не стоит быть высокомерным и напыщенным. Но и пора проявить инициативу.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Семерка жезлов"

Эта карта, которая тоже принадлежит к младшим арканам карт Таро, похожим на привычную нам бревно, рассказывает о защите, целях и получении преимуществ. Однако она может указывать на то, что вы не хотите сдвинуться с места по принципу и хотите опираться только на собственные силы. Вам могут бросить вызов, но вам нужно научиться с уверенностью говорить "Нет!". Не поддавайтесь своему желанию к уничтожению. А иногда тщательнее защищайте свои позиции. Будьте решительными в сложных ситуациях, устойчивыми перед ранящими ваше сердце, но и не ввязывайтесь в борьбу без смысла.

Проявляйте агрессию там, где это уместно. Глухая защита тоже иногда может помочь. Вам нужно крепко стоять на ногах и защищать свои права и мнения. Сейчас не следует идти на компромисс.

Учтите, что часто наши враги находятся внутри нас. Это наши внутренние демоны, мешающие нам двигаться своим путем. Это страхи и сомнения, которые пожирают и делают нас слабыми и уязвимыми. Станьте на герц с ними, преодолеть их поможет внутренняя честность. А иногда придется сражаться с собственной совестью.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Десятка мечей"

Эта карта Таро сообщает о просвещении, переломном моменте, а иногда и о мученичестве в сфере работы и карьеры. В течение этого месяца вы можете преувеличивать жалость к себе, чувствовать, что все против вас, играть в жертву и отказываться от иллюзий.

Прежде всего речь идет о конце старого цикла и начале нового. Перед тем, как отправляться на новый путь в жизненной дороге, вы должны избавиться от старых связей, сбросить тяжесть прошлых эмоций и проститься со своим старым "Я". Пора навести порядок в своей жизни.

Также стоит уяснить, куда завели вас иллюзии. Нужно смотреть в будущее и остаться позади прошлого. Вы достигли нижней точки падения, ужаснее всего не будет. Единственный путь для вас – это вверх. Вы переоцениваете свои проблемы и вам нравится играть роль жертвы. Лучше подготовиться к переменам, для начала – в мыслях.

Читайте также:

Меркурий завершает свое ретроградное движение – Астрологический прогноз