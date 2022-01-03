Таропрогноз на 2022 год: что карты нам предсказывают

Карты Таро знаю ответы на самые сокровенные желания.

Карты Таро уже продолжительное время существуют вместе с человечеством. Они могут ответить на вопросы, которые очень нас волнуют. Поэтому не бойтесь обращаться к этому замечательному гадающему средству. Узнайте, что ожидает вас в течение 2022 с помощью тарологического прогноза на год от эзотерика Елены Кузьмич.

Январь 2022: что карты Таро нам предсказывают

Карта месяца "Луна"

Январь 2022 года характеризуется картой Таро под названием "Луна". Она рассказывает о ситуации неясности или нестабильности в отношениях.

Также карта советует посетить психолога, чтобы что-то в ваших отношениях с партнером открылось во время сеанса — речь идет об определенной зависимости или травме. Возможно, что предыдущие месяцы вы спорили не с любимым человеком, а тратили силы на бой с собственными страхами и тенями.

Карта свидетельствует о том, что нужно сразиться с собственной инерцией, нежеланием изменений, потерей энергию и апатии. Вы опустошены, но нужно закачивать рукава и приступать к строительству чего-то нового. Получить гармонию можно только начав движение навстречу переменам.

Февраль 2022: что карты Таро нам предсказывают

Карта луны "Семерка жезлов"

Ситуацию в феврале 2022 года можно описать картой "Семерка жезлов". Речь идет о том, что не время философствовать, пора действовать, отбросив колебания. Неуверенность, некомпетентность, сомнения могут стать причиной потерь, в том числе и финансовых. Также вы можете упустить шансы на успех из-за собственной нерешительности. Поэтому вспомните веру в себя, мужество и сопротивляйтесь натиску других людей.

Вы должны перестать распыляться, выбрать правильную стратегию и расставить приоритеты, чтобы добиться успеха. Почва у вас под ногами есть, ее нужно только "нащупать". Поэтому ведите себя твердо и уверенно, энергия и вдохновение для работы появятся тогда, когда вы совершите первый шаг.

Март 2022: что карты Таро нам предсказывают

Карта луны "Тройка пентаклей"

С помощью Таро ситуацию в марте 2022 можно представить картой "Тройка пентаклов". Она говорит о прогрессе, однако вам нужно преодолеть внутреннюю установку по вашему отношению к средствам. Выведите свое отношение к деньгам на более зрелом уровне.

Задумайтесь над тем, каким образом вы можете использовать свои возможности, в какой сфере нужно доказать свою квалификацию, чтобы стать лучшей версией себя. Как далеко вы готовы зайти, чтобы улучшить свое финансовое положение дел.

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Поэтому не ходите кругами. Принимайте какие-либо мелкие финансовые трудности в качестве проверки ваших возможностей, благодаря чему вы станете сильнее и мудрее. Докажите себе и другим, что вы сможете. Испытайте себя, решитесь преодолеть финансовые трудности, которые вас раньше останавливали. Поэтому в марте обязательно воспользуйтесь возможностями, которые готовит для вас судьба.

Апрель 2022: что карты Таро нам предсказывают

Карта месяца "Девятка кубков"

ТСН.ua

Эта карта говорит об эмоциональном удовольствии, чувственности, простых радостях жизни, когда мечты становятся реальностью, насыщенной жизни, веселой компанией. Однако в то же время следует помнить об ответственности за последствия наших желаний и осознавать, что вы действительно хотите от жизни. Ведь слишком часто мы хотим одно, а когда получаем желаемое, то оказывается, что хотели совсем другое.

А еще вы так довольны собой и своими достижениями, что не можете принять другую точку зрения. Также на жизненном пути вам придется сражаться с собственными слабостями.

Помните, что мечты становятся реальностью, но "цыплят осенью считают".

Май 2022: что карты Таро нам предсказывают

Карта луны "Солнце"

Ситуацию в мае 2022 года характеризует карта Таро под названием "Солнце". Эта карта говорит о радостях жизни. Поэтому в сердечных делах покажите, что у вас большое сердце. Будьте проще, дойдите от души и балуйте людей, которых вы любите. Радуйтесь солнечному времени. В такие моменты вы даже можете почувствовать себя по-детски и наслаждаться жизнью.

Перед вами чистая страница. Поверьте в то, что некоторые проблемы в отношениях, если они есть, решатся быстро, если вы, конечно, готовы к этому. В течение этого месяца поразмышляйте над тем, можете ли спонтанно радоваться жизни и выбирать солнечную, а не теневую сторону жизни.

Просто наслаждайтесь пребыванием с любимыми, играйте с детьми и тешитесь. Любите жизнь и будет принимать себя такой, какой вы есть.

Июнь 2022: что карты Таро нам предсказывают

Карта луны "Дьявол"

Июнь 2022 года охарактеризует карта Таро под названием "Дьявол". Вас может удивить, что такая карта делает в колоде Таро, однако сразу отвечаю, что карты создавались в Средневековье и на них повлияло немало и христианство. Если объяснить значение этой карты одним словом, то речь идет об искушении. Поэтому эта карта, как лакмусовая бумажка для отношений, то есть, если вы играете с огнем — должны быть к чертям осторожны, чтобы не попечиться.

Поразмышляйте над тем, почему вы постоянно теряете меру в отношениях. Что заставляет вас все время делать то, чего не хотите. Какие тайные желания становятся причиной вашей страсти? Возможно, из-за своего "неправильного" поведения вы начинаете подозревать в чем-то окружение?

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Из-за того, что подвергаетесь или хотите поддаться искушению, вас ждут испытания. Вы можете спокойно их преодолеть или пережить что-нибудь экстремальное. Осознайте, как вы запутались, в чем и от кого зависит. Помните и о своей темной стороне, которая вырывается на свободу. Если невмоготу его сдерживать, то таки делайте то, что хотите, но не удивляйтесь осуждению. Или продолжайте рисовать в своей голове фантазию. Возможно, так вам удастся овладеть своим внутренним дьяволом.

Июль 2022: что карты Таро нам предсказывают

Карта луны "Десятка жезлов"

Июль умело описывает карта Таро под названием "Десятка жезлов". Она говорит о тяжелых временах и о том, что вы себя перегружаете. Теперь вы можете столкнуться с большими испытаниями. Не останавливайтесь на своем пути. Просто приложите усилия и пройдите этот сложный путь.

Подумайте о том, почему вы считаете, что этот сложный путь должен пройти самостоятельно. Ищите поддержки и опоры.

Из-за того, что вы себя перегружаете, вы можете потерять свою первоочередную цель в работе и карьере. Не стоит так поступать. Попытайтесь в течение этого месяца выяснить, почему вы оказались в такой ситуации и как ее исправить к лучшему. А чтобы прогнать тяжелые мысли с головы, устройте домашнюю тренировку перед работой, возможно это будут силовые упражнения или легкая медитация и йога.

Пройдите этот нелегкий период с высоко поднятой головой, даже если вас ограничивают долги, проблемы и обязанности, не теряйте вашу цель из виду.

Август 2022: что карты Таро нам предсказывают

Карта луны "Двойка пентаклей"

Этот месяц 2022 года охарактеризует карта Таро, которая называется "Двойка пентаклов", говорящая о непостоянстве. Попытайтесь не есть себя, чтобы легко пережить эту кризисную ситуацию. Кризис это такой же логический процесс, как и взлет. Поверьте в то, что через несколько месяцев волна жизни вынесет вас на поверхность.

Сейчас время для того чтобы пристроиться. Поиграйте возможностями, жонглируйте ими, как в цирке. Только после этого перед вами откроются новые идеи работы и карьеры. Правда, не стоит связывать себя какими-либо обещаниями, так будет труднее проявлять гибкость в критической ситуации.

Помните о том, что очень легко играть в "Дурня" хорошими картами, пришло время в совершенстве научиться играть плохими картами. Также подумайте над тем, насколько легко или тяжело вы приспосабливаетесь к переменам.

Сентябрь 2022: что карты Таро нам предсказывают

Карта луны "Отшельник"

Этот месяц описывает карта Таро под названием "Отшельник". Она говорит о том, что, несмотря на то, живете ли вы вместе с партнером или сейчас одиноки, стоит для начала научиться доверять самому себе и своим ощущениям. Создайте границы в своих отношениях с окружающими и не позволяйте другим навязывать те модели поведения, которые вам не по душе.

В это кризисное время для того, чтобы научиться быть с другими, нужно прежде всего овладеть искусством одиночества. Речь идет не об одиночестве, а о том, что стоит уединяться, отступать назад, молчать, анализировать собственные чувства и чувства, чтобы найти силы потом двигаться вперед.

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Поразмышляйте над тем, когда вы последний раз молчали и просто наблюдали за происходящим. Не стоит сейчас суетиться, как муха в кипятке, остановитесь и выдохните. В тишине соберитесь с мыслями о том, что делать дальше. Для того чтобы ясно увидеть свой путь, вам понадобится немного времени, при этом вам следует оставаться верным себе.

Октябрь 2022: что карты Таро нам предсказывают

Карта месяца "Восьмерка пентаклей"

В течение следующего месяца стоит задуматься, какие сферы вы можете овладеть в этот кризисный период, ведь их удачно описывает карта под названием "Восьмерка пентаклов".

Потому не стоит переоценивать себя. Попытайтесь что-то, в чем вы еще новичок. Сравните нынешнюю ситуацию с движением болотом. Если идти напрямик, то вы утонете или увязнете. Из нынешнего болота следует выбираться по кочкам, не спеша и медленно.

Также стоит задуматься над тем, чему вы готовы научиться и где следует что-то начать с начала. Однако этот путь вы не преодолеете самостоятельно. Найдите того или иного, кто будет вас поддерживать на этом пути. Создавайте что-нибудь вместе и тогда ваши дальновидные планы могут стать реальностью. Пришло время собираться в долгую дорогу за чем-нибудь новым. Говорят, что тот, кто не решится стать новичком, не может быть мастером.

Речь идет о том, что следует расширить кругозор, овладеть новыми навыками, обратить внимание на детали и дисциплинированно увлечься работой. Также следует в этот период искать правду, читать между строк и посвятить много времени новым целям. Чем больше сил вы будете вкладывать в работу, тем весомее будет результат. Карта, о которой говорилось выше, говорит также об отказе от рутины и занятии новым делом и разнообразии жизни.

Однако в угоду работе, не пренебрегайте отношениями. Помните, что несмотря на работу, нужно найти время для восстановления и отдыха.

Ноябрь 2022: что карты Таро нам предсказывают

Карта луны "Рыцарь кубков"

О грядущем месяце свидетельствует карта Таро под названием "Рыцарь кубков". Эта карта из так называемых придворных карт Таро говорит о том, что пришло время, что все ваши благие намерения, обещания и порывы в паре не иллюзорны. Если вы только начинаете строить отношения, то нужно изрядно присмотреться к партнеру. В первом и во втором случае следует обдумать свою линию поведения в отношениях: вы хотите спасать кого любовью или чтобы спасти именно вас?

Эта карта говорит о тепле в отношениях и сексе, однако предостерегает от того, чтобы хвастаться об этом во всех везде. Угрозой для ваших отношений могут стать окружение и их мнение. Поэтому не следует брать близко к сердцу слухи о вашей второй половинке или о вас.

Сейчас хороший период, чтобы наслаждаться любовью, расслабиться и отдохнуть от ссор в отношениях, несмотря на плохое настроение, которое иногда вас овладевает.

Если вам сейчас кажется. что ваш партнер не слишком романтичен, может быть, именно вам нужно начать романтическую игру. Реализуй на практике свои представления о романтике, однако не слишком погружайтесь в свои фантазии.

Декабрь 2022: что карты Таро нам предсказывают

Карта луны "Рыцарь жезлов"

События и скрытые мотивы работы и карьеры описывает карта "Рыцарь мечей", которая принадлежит к так называемым картам двора Таро. Эта карта напоминает нам виновного валета из традиционного бревна карт.

Она говорит о том, что горячие головы и холодные сердца еще ничего не решали вместе. Сейчас следует быть осторожным, потому что ситуация на работе и на карьерной стремянке очень обострена, возможно возникновение конфликтов. Поэтому вам следует быть сконцентрированными, чтобы отстаивать свою позицию. Остерегайтесь критики и недобрых намерений со стороны недоброжелателей. Только после разрешения конфликта вы сможете защитить свое мнение.

Пора выпустить пару и не сдерживать свой гнев, ибо он будет движущей силой прогресса для преодоления сложной ситуации. Если эмоции так и кипят, то примите прохладный душ или прогуляйтесь по городу, конечно, с соблюдением карантинных требований.

Писатель Марк Твен писал, что люди забывают, где зарыта трубка мира, но прекрасно знают, где лежит топор войны. Поэтому помните об этом в декабре.

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