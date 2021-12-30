Ретроградные планеты 2022: точные даты и влияние

Ретроградность — это лишь оптическая иллюзия, которая одновременно важна для астрологов.

Ретроградность — это обратное движение планет. Но речь идет полностью о символическом движении назад. Однако даже такая символическая ретроградность влияет на землян.

Ретроградные планеты: что это такое

Все планеты в солнечной системе могут быть ретроградными. Ретроградности избежали только светила – Солнце и Луна. По сути – ретроградность – это оптическая иллюзия, во время которой условному наблюдателю с земли будет казаться, что планеты в определенный период начинают двигаться в обратном направлении. Однако волноваться слишком сильно не стоит, планеты со своих орбит не сойдут.

Ретроградные планеты: астрология и эзотерика

Ретроградность издавна была известна астрологам, это не какая-нибудь интернет-новинка нашего времени. Они даже составляли специальные таблицы, чтобы лучше ориентироваться в этом сложном эзотерическом периоде. Специалисты считают, что ретроградность вроде бы разворачивает наоборот те положительные качества, которые приписываются той или иной планете, а определенные явления в жизни людей замедляются. Поэтому предлагаем вашему вниманию календарь ретроградных планет на 2022 год с описанием точных дат и влияниями ретроградных планет.

Ретроградный Меркурий 2022: даты и влияние

Ретроградный Меркурий – это астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурий в обратном направлении. Это происходит из-за внутреннего положения орбиты Меркурия по отношению к орбите Земли и их орбитальному движению вокруг Солнца. В среднем в течение одного года происходит около трех или четырех таких положений планеты, каждое длится примерно три недели.

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О явлении ретроградного Меркурия известны тексты, дошедшие до нас из средневековья. О феномене говорили британские сельскохозяйственные сборники, которыми, в свою очередь, руководствовались фермеры — для выстраивания графиков при высадке урожая. Научное объяснение этого явления было дано уже в XVIII веке.

Воздействие ретроградного Меркурия распространяется на сферу общения, путешествий, обучения и коммерческой деятельности. Именно в этих областях могут возникать трудности и ошибки.

В 2022 году Меркурий будет ретроградным четыре раза:

14 января – 3 февраля;

10 мая – 2 июня;

9 сентября – 2 октября;

29 декабря – 18 января 2023 года.

Ретроградный Марс 2022: даты и влияние

Марс отвечает за активное мужское начало. При ретроградном движении Марса увеличивается риск получения физических травм. в настоящее время не исключены постоянные конфликты, проблемы по делам, срывы крупных проектов и даже ссоры с близкими людьми. В 2022 году Марс будет ретрограден один период:

30 октября – 12 января 2023 года.

Ретроградный Юпитер 2022: даты и влияние

Сильнее ретроградный Юпитер действует на людей, серьезно вовлеченных в общественную, социальную и политическую жизнь. Большинство людей могут быть периодом переосмысления жизненных ценностей, мировоззрения, смысла жизни.

В 2022 году Юпитер будет ретроградным с 28 июля по 23 ноября, правда, в двух астрологических знаках.

28 июля – 28 октября в Овне;

29 октября – 23 ноября в Рыбах.

Ретроградная Венера 2022: даты и влияние

Астрологи считают, что в период ретроградной Венеры могут произойти изменения в трех областях: любви, деньгах и творчестве. В жизнь многих людей могут ворваться противоречивые эмоции, проблемы в любви и карьере.

В 2022 году Венера продолжит свое ретроградное движение с 2021 года и продлится с 1 января по 29 января.

Ретроградный Уран 2022: даты и влияние

Уран – планета пробуждений, инноваций и внезапных изменений. Уран находится в ретроградном движении раз в год 155 дней. Он ломает стереотипы. Необдуманные шаги в ходе ретроградного Урана могут расшатать стабильность как в личных, так и в деловых вопросах. Уран будет в 2022 году дважды ретроградным:

1 января – 18 января;

24 августа – 31 декабря.

Ретроградный Нептун 2022: даты и влияние

Нептун – это планета мечт, мечт и ошибок, излучающая хаотическую энергию. Когда он ретрограден, он разрушает иллюзии, в которые мы верили, но они не соответствовали действительности.

Нептун будет ретроградным в 2022 году в один период с 28 июня по 3 декабря.

Ретроградный Сатурн 2022: даты и влияние

Сатурн, по мнению астрологов, отвечает, в частности, за дисциплину, власть и карьеру. Ожидается, что процессы, связанные с ними, будут замедляться во время ретроградности этой планеты. Специалисты не рекомендуют покупать недвижимость, подписывать важные договоры, регистрировать предприятие, заключать брак в период ретроградности Сатурна.

В 2022 году он будет ретроградным в течение одного периода – 4 июня и это продлится вплоть до 23 октября.

Ретроградный Плутон 2022: даты и влияние

Несмотря на сообщения ученых о том, что Плутон является карликовым небесным телом, а не планетой, астрологи не спешат списывать его со счетов — слишком сильное влияние он оказывает на людей. Ретроградный Плутон может вызвать конфликты в обществе.

Ретроградный Плутон в 2022 году продлится с 29 апреля по 9 октября.

Более подробно о том, что следует делать в период ретроградности каждой из планет, а что – категорически запрещено, вы сможете уже в скором времени прочитать в соответствующих материалах на нашем сайте.

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