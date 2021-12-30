Зеркальная дата 01.01.2021: гороскоп для всех знаков зодиака

В зеркальную дату следует загадывать желания.

1 января 2022 – это зеркальная дата, которой специалисты приписывают чудодейственное значение. Такие дни в нумерологии считаются особенными и могут повлиять на людей. По мнению нумерологов, день идеально подходит для того, чтобы попытаться кардинально изменить свою жизнь.

Поэтому читайте подробный и точный гороскоп для зеркальной даты 1 января 2022 года для всех знаков зодиака ниже:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Найдите новые возможности и войдите с доверием, а не слепотой. Откройте свои глаза, посмотрите на ситуации под другим углом зрения. Позвольте знаниям возникнуть неожиданным образом, как будто их принесет подземный поток. Отпустите ожидания и суждения других людей.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Мир не обязан вам ничем, кроме того, что дал. Отпустите стыд. Не задумывайтесь над тем, что думают о вас другие. Отпустите ярлыки, все ложные и странные, потому почему же вы не можете быть таким же.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Будьте уникальными. Будьте собой. Будьте здесь и сейчас. Избавьтесь от ярлыков, которые навесили на вас другие. Живите свежо в этот момент, несмотря на то, хочется ли вам плакать или смеяться.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Помните силу слова, чтобы достичь желаемого. Осознайте, что именно вы являетесь силой, чтобы ваши желания сбывались. Выражайте свои желания и готовность получить их. Однако и делайте реальные шаги, чтобы ваши желания исполнились.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Не позволяйте своим желаниям завести вас в бездну или заблуждение. Ясность, баланс и равновесие будут притягивать к вам силу, которая вам очень необходима.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Посмотрите, что нужно изменить и сделайте определенные шаги для этого. Энергия вселенной течет сквозь вас, нужно только ею воспользоваться. Сейчас у вас есть все, для того, чтобы изменить вашу жизнь.

Также читайте Звездопады 2022: точные даты метеорных потоков и как правильно загадывать желания во время небесных дождей

ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Успех приходит и благодаря сообразительности, и благодаря сосредоточенности. Сосредоточьтесь на целях, а не на препятствиях на вашем пути. Рассматривайте эти препятствия как возможности испытать свою силу и креативность дать что-либо на вашем жизненном пути.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Верьте в силу знаков. Если вы спрашиваете, готовьтесь слушать. Верьте в свою интуицию, вы знаете больше, чем вы думаете.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Доверяйте вашим снам и мыслям. Наше подсознание не может с нами говорить через слова, потому и пытается дать нам подсказки через язык символов.

ТСН.ua

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Оцените вашу сегодняшнюю ситуацию с открытым сердцем. Успех придет тогда, когда вы ожидаете наилучшего результата от всех заинтересованных сторон.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Празднуйте Новый год. Празднуйте появление чего-нибудь нового в вашей семье или семье. Празднуйте искусство давать людям надежду и уважение. Молитесь искренне и благоговейно о том, чего вы хотите.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Будьте благодарны вселенной, что дает так много. Займите мощную позицию. Не игнорируйте возможности роста. Найдите удачу с помощью целенаправленных действий.

Читайте также:

Астрологический прогноз Игоря Нехаева на 2022 год