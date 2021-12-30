Дзеркальна дата 01.01.2021: гороскоп для всіх знаків зодіаку

У дзеркальну дату варто загадувати бажання.
1 січня 2022 року – це дзеркальна дата, якій фахівці приписують чудодійне значення. Такі дні в нумерології вважаються особливими і можуть вплинути на людей. На думку нумерологів, день ідеально підходить для того, щоб спробувати кардинально змінити своє життя.
Тому читайте детальний і точний гороскоп для дзеркальної дати 1 січня 2022 року для всіх знаків зодіаку нижче:
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Знайдіть нові можливості та увійдіть в них з довірою, а не сліпотою. Відкрийте власні очі, подивіться на ситуації під іншим кутом зору. Дозвольте знанням виникнути несподіваним чином, наче їх принесе підземний потік. Відпустіть очікування та судження інших людей.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Світ не зобов'язаний вам нічим, окрім того, що вже дав. Відпустіть сором. Не замислюйтеся над тим, що думають про вас інші. Відпустіть ярлики, всі хибні та дивні, тому чому ж ви не можете бути таким же.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Будьте унікальними. Будьте собою. Будьте тут і зараз. Позбавтеся ярликів, які навісили на вас інші. Живіть свіжо у цей момент, попри те, чи хочеться вам плакати чи сміятися.
РАК (22 червня-22 липня)
Пам'ятайте про силу слова, щоб досягнути бажаного. Усвідомте, що саме ви є силою, щоб ваші бажання збувалися. Висловлюйте свої бажання та готовність їх отримати. Проте й робіть реальні кроки, щоб ваші бажання здійснилися.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Не дозволяйте своїм бажанням завести вас у прірву чи оману. Ясність, баланс та рівновага притягуватимуть до вас силу, яка вам зараз дуже необхідна.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Подивіться, що потрібно змінити і зробіть певні кроки для цього. Енергія всесвіту тече крізь вас, потрібно тільки нею скористатися. Зараз ви маєте все, для того, щоб змінити ваше життя.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Успіх приходить і завдяки кмітливості, і завдяки зосередженості. Зосередьтеся на цілях, а не на перешкодах на вашому шляху. Розглядайте ці перешкоди, як можливості випробувати свою силу та креативність дати будь-що на вашому життєвому шляху.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Вірте в силу знаків. Якщо ви питаєтеся, то готуйтеся слухати. Вірте у свою інтуїцію, ви знаєте більше, ніж ви думаєте насправді.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Довіряйте вашим снам та думкам. Наша підсвідомість не може з нами говорити через слова, тому й намагається дати нам підказки через мову символів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Оцініть вашу нинішню ситуацію з відкритим серцем. Успіх прийде тоді, коли ви очікуватимете найкращого результату від всіх зацікавлених сторін.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Святкуйте Новий рік. Святкуйте появу чогось нового у вашій родині чи сім'ї. Святкуйте мистецтво давати людям надію та повагу. Моліться щиро і побожно про те, чого ви бажаєте.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Будьте вдячні всесвіту, що дає так багато. Займіть потужну позицію. Не ігноруйте можливості для зростання. Знайдіть удачу за допомогою цілеспрямованих дій.
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