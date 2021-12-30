Дзеркальна дата 01.01.2021: гороскоп для всіх знаків зодіаку

У дзеркальну дату варто загадувати бажання.

1 січня 2022 року – це дзеркальна дата, якій фахівці приписують чудодійне значення. Такі дні в нумерології вважаються особливими і можуть вплинути на людей. На думку нумерологів, день ідеально підходить для того, щоб спробувати кардинально змінити своє життя.

Тому читайте детальний і точний гороскоп для дзеркальної дати 1 січня 2022 року для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Знайдіть нові можливості та увійдіть в них з довірою, а не сліпотою. Відкрийте власні очі, подивіться на ситуації під іншим кутом зору. Дозвольте знанням виникнути несподіваним чином, наче їх принесе підземний потік. Відпустіть очікування та судження інших людей.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Світ не зобов'язаний вам нічим, окрім того, що вже дав. Відпустіть сором. Не замислюйтеся над тим, що думають про вас інші. Відпустіть ярлики, всі хибні та дивні, тому чому ж ви не можете бути таким же.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Будьте унікальними. Будьте собою. Будьте тут і зараз. Позбавтеся ярликів, які навісили на вас інші. Живіть свіжо у цей момент, попри те, чи хочеться вам плакати чи сміятися.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Пам'ятайте про силу слова, щоб досягнути бажаного. Усвідомте, що саме ви є силою, щоб ваші бажання збувалися. Висловлюйте свої бажання та готовність їх отримати. Проте й робіть реальні кроки, щоб ваші бажання здійснилися.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Не дозволяйте своїм бажанням завести вас у прірву чи оману. Ясність, баланс та рівновага притягуватимуть до вас силу, яка вам зараз дуже необхідна.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Подивіться, що потрібно змінити і зробіть певні кроки для цього. Енергія всесвіту тече крізь вас, потрібно тільки нею скористатися. Зараз ви маєте все, для того, щоб змінити ваше життя.

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ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Успіх приходить і завдяки кмітливості, і завдяки зосередженості. Зосередьтеся на цілях, а не на перешкодах на вашому шляху. Розглядайте ці перешкоди, як можливості випробувати свою силу та креативність дати будь-що на вашому життєвому шляху.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Вірте в силу знаків. Якщо ви питаєтеся, то готуйтеся слухати. Вірте у свою інтуїцію, ви знаєте більше, ніж ви думаєте насправді.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Довіряйте вашим снам та думкам. Наша підсвідомість не може з нами говорити через слова, тому й намагається дати нам підказки через мову символів.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Оцініть вашу нинішню ситуацію з відкритим серцем. Успіх прийде тоді, коли ви очікуватимете найкращого результату від всіх зацікавлених сторін.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Святкуйте Новий рік. Святкуйте появу чогось нового у вашій родині чи сім'ї. Святкуйте мистецтво давати людям надію та повагу. Моліться щиро і побожно про те, чого ви бажаєте.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Будьте вдячні всесвіту, що дає так багато. Займіть потужну позицію. Не ігноруйте можливості для зростання. Знайдіть удачу за допомогою цілеспрямованих дій.

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