Анна Саліванчук у бікіні: відверті знімки акторки

Знаменитість не переймається про те, "що скажуть люди".
Українська акторка Анна Саліванчук – неймовірно вродлива та має апетитну фігуру.
Фанати часто порівнюють її з богинею краси Афродітою. Після народження другого сина зірка фільму "Свінгери" швидко повернула допологову форму і тепер залюбки показує її у своєму фотоблогу. Не рідкість в Instagram артистки – фото в бікіні.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку гарячих кадрів Саліванчук у купальнику.
Кохана продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова доволі часто влаштовує відверті фотосети та впевнено позує на камеру, демонструючи свої принади – пишний бюст, плаский живіт та розкішні стегна.
Знаменитість не переймається про те, "що скажуть люди". Аня запевняє, що варто дотримуватися своїх бажань, бо впевнена, що люди будуть завжди засуджувати, не розуміти та зупиняти.
"Розкішна Афродіта", "Сексуальна дівчина!", "Ти просто неймовірна!" – пишуть їй фоловери.
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