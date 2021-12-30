Анна Саліванчук у бікіні: відверті знімки акторки

Знаменитість не переймається про те, "що скажуть люди".

Українська акторка Анна Саліванчук – неймовірно вродлива та має апетитну фігуру.

Фанати часто порівнюють її з богинею краси Афродітою. Після народження другого сина зірка фільму "Свінгери" швидко повернула допологову форму і тепер залюбки показує її у своєму фотоблогу. Не рідкість в Instagram артистки – фото в бікіні.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку гарячих кадрів Саліванчук у купальнику.

Анна Саліванчук в купальнику / instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Кохана продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова доволі часто влаштовує відверті фотосети та впевнено позує на камеру, демонструючи свої принади – пишний бюст, плаский живіт та розкішні стегна.

Анна Саліванчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Знаменитість не переймається про те, "що скажуть люди". Аня запевняє, що варто дотримуватися своїх бажань, бо впевнена, що люди будуть завжди засуджувати, не розуміти та зупиняти.

Анна Саліванчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук в Єгипті / instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук в купальнику / instagram.com/salivanchuk.anna

"Розкішна Афродіта", "Сексуальна дівчина!", "Ти просто неймовірна!" – пишуть їй фоловери.

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