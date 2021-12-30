Гаряча Анна Кошмал у відвертій сукні без бюстгальтера повигиналася на камеру

Акторка ошелешила спокусливими кадрами.
Українська акторка Анна Кошмал розбурхала уяву шанувальників гарячим контентом.
У своєму Instagram зірка серіалу "Свати" опублікувала кадри, на яких спокусливо вигиналася у відвертій короткій сукні з надглибоким декольте. Пікантності їй додав фасон, який оголив стегна Ані. Під вбрання артистка не одягнула бюстгальтер, засвітивши оголені груди.
Також знаменитість грайливо нахилилася, випнувши сіднички.
Публікацію Кошмал вирішила не коментувати, а от її фанати були щедрими на повідомлення.
- Чому така красива?
- Просто вау!
- Розкішна
- Вогонь
- Нереальна, красива, жіночна і стильна
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