Анна Саливанчук в бикини: откровенные снимки актрисы

Знаменитость не беспокоится о том, что скажут люди.
Украинская актриса Анна Саливанчук – невероятно красивая и у нее аппетитная фигура.
Фанаты часто сравнивают ее с богиней красоты Афродитой. После рождения второго сына звезда фильма "Свингеры" быстро вернула родовую форму и теперь охотно показывает ее в своем фотоблоге. Не редкость в Instagram артистки – фото в бикини.
Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку горячих кадров Саливанчук в купальнике.
Возлюбленная продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова довольно часто устраивает откровенные фотосеты и уверенно позирует на камеру, демонстрируя свои прелести – пышный бюст, плоский живот и роскошные бедра.
Знаменитость не беспокоится о том, что скажут люди. Аня уверяет, что следует придерживаться своих желаний, потому что уверена, что люди будут всегда осуждать, не понимать и останавливать.
"Роскошная Афродита", "Сексуальная девушка!", "Ты просто невероятная!" – пишут ей фолловеры.
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