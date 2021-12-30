Анна Саливанчук в бикини: откровенные снимки актрисы

Знаменитость не беспокоится о том, что скажут люди.

Украинская актриса Анна Саливанчук – невероятно красивая и у нее аппетитная фигура.

Фанаты часто сравнивают ее с богиней красоты Афродитой. После рождения второго сына звезда фильма "Свингеры" быстро вернула родовую форму и теперь охотно показывает ее в своем фотоблоге. Не редкость в Instagram артистки – фото в бикини.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку горячих кадров Саливанчук в купальнике.

Анна Саливанчук в купальнике / instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Соливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Соливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Возлюбленная продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова довольно часто устраивает откровенные фотосеты и уверенно позирует на камеру, демонстрируя свои прелести – пышный бюст, плоский живот и роскошные бедра.

Анна Соливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Соливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Знаменитость не беспокоится о том, что скажут люди. Аня уверяет, что следует придерживаться своих желаний, потому что уверена, что люди будут всегда осуждать, не понимать и останавливать.

Анна Соливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук в Египте / instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук в купальнике / instagram.com/salivanchuk.anna

"Роскошная Афродита", "Сексуальная девушка!", "Ты просто невероятная!" – пишут ей фолловеры.

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