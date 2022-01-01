Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 января

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 5 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 1 января 2022 года зафиксировано 5 026 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 190 человек умерло, 6 073 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 554 человека, а 52 166 человек вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 672 675 человек;
- выздоровело – 3 474 931 человек;
- летальных исходов – 96 089;
- проведено ПЦР-тестов – 16 809 292.
С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. Всего проведено 28 457 565 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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