Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 5 тисяч.

В Україні станом на ранок 1 січня 2022 року зафіксовано 5 026 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 190 людей, 6 073 пацієнти одужали.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 554 особи, а 52 166 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 672 675 осіб;

одужало – 3 474 931 особа;

летальних випадків – 96 089;

проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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