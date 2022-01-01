Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 5 тисяч.
В Україні станом на ранок 1 січня 2022 року зафіксовано 5 026 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 190 людей, 6 073 пацієнти одужали.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 554 особи, а 52 166 людей вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 672 675 осіб;
- одужало – 3 474 931 особа;
- летальних випадків – 96 089;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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