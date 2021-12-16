Ретроградна Венера: що потрібно робити і що категорично заборонено

Венера — в римській міфології богиня краси, плотської любові, бажання, родючості та процвітання.

З 19 грудня 2021 року по 29 січня 2022 року Венера буде ретроградною. Таке відбувається кожні пів року. Чим небезпечний цей період, що потрібно зробити і чого варто уникати – читайте у нашому матеріалі.

Ретроградність планет: що це

Ретроградний рух — рух у напрямку, протилежному напрямку прямого руху.

Ретроградність планети означає, що з погляду спостерігача на Землі вона рухається в Зодіаку у зворотному напрямку, ніби задкує назад. Венера буває ретроградною кожні півтора року. У 2021-2022 роках Венера робить петлю у Козорогу. Особливо ретроградність Венери можуть помітити Тельці та Терези, — два знаки покровителем яких вона є.

Венера: астрономія

Венера — друга за віддаленістю від Сонця і шоста за розміром планета Сонячної системи, поряд з Меркурієм, Землею та Марсом, що належить до сімейства планет земної групи. Названа на честь давньоримської богині кохання Венери. По ряду характеристик — наприклад, за масою та розмірами — Венера вважається «сестрою» Землі. Венеріанський рік становить 224,7 земної доби. Венера не має природних супутників. Це третій за яскравістю об'єкт на небі Землі, після Сонця та Місяця.

Венера: міфологія

Венера — в римській міфології богиня краси, плотської любові, бажання, родючості та процвітання. Відповідає давньогрецькій Афродіті. Символами богині були голуб та заєць (як знак плодючості), з рослин їй були присвячені мак, троянда та мирт.

Венера: астрологія та езотерика

В астрології планета Венера відповідає за кохання, стосунки, вибір партнера, гроші, імідж та естетику. Люди в період зворотної Бенери мають яскраву виразність до створення гармонійного стану своєї душі. При цьому їх поведінка з навколишніми людьми і характер їх ступінь як раз і залежить від духовного стану організму. Під час ретроградної Венери важливо звернути увагу до сферу комунікації. Будьте готові до негативних випадів людей, до конфліктів та розбіжностей. Особливо це стосується любовних стосунків. Другі половинки раптом ні з того ні з цього почнуть ревнувати, ні довіряти, ні бажати розібратися і зрозуміти.

Ретроградна Венера: що робити

влаштувати розпродаж особистих речей;

дорого продати щось старе;

повернутися до мінімалістичного стилю в одязі;

перебрати гардероб;

відновити обговорення планів у парі;

повернути до асортименту раніше успішну послугу або товар.

Ретроградна Венера: що заборонено

знайомства та побачення;

поспіхи з рішучими кроками у взаєминах;

прагнення спілкування, наполягання на зустрічах;

здійснення косметичних процедур;

планувати романтичні подорожі на цей час.

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