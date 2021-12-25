"Христос народився": президент Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент побажав українцям достатку міцного здоров'я та щасливого Різдва.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом, яке римо-католики та віряни деяких протестантських церков в Україні, святкують 25 грудня.

Про це йдеться на сторінці президента у Facebook.

"Цими днями мільйони людей в Україні та на планеті Земля відзначають Різдво Христове! Символ найкращих людських чеснот – любові, доброти та милосердя. Нехай вони об'єднують кожну нашу родину й нашу одну велику сім’ю – Україну", - сказав Володимир Зеленський.

Президент побажав українцям достатку міцного здоров'я та щасливого Різдва.

"Христос народився! Славімо його", - додав Володимир Зеленський.

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