Онлайн-трансляція різдвяної меси з Ватикану: святкове богослужіння під проводом Папи Римського Франциска

Трансляція відбувається із Ватиканської базиліки святого Петра.
У п’ятницю, 24 грудня, у надвечір’я Різдва Христового, у Ватиканській базиліці святого Петра розпочалося святкове богослужіння, яке очолює Папа Римський Франциск.
Нічна Різдвяна Меса (Пастирка) під проводом Святішого Отця Франциска 2021
Дивіться наживо Різдвяні Богослужіння під проводом Святішого Отця Папи Франциска з ВатикануОпубліковано ТСН Пʼятниця, 24 грудня 2021 р.
Онлайн-трансляція із синхронним перекладом — на YouTube-каналі студії “Живого ТБ” Української греко-католицької церкви.
За давньою традицією, яка своїм корінням сягає початків Церкви в Римі, католики латинського обряду відзначають таїнство Христового народження опівночі. У цей час вони пригадують тишу, яка огортала світ, коли народився Спаситель, і неземне світло, що засяяло перед пастухами, які перші прийняли радісну вістку про народження Месії.
Це урочисте богослужіння також називають "месою пастирів".
Читайте також:
- Римо-католики святкують Різдво Христове 2021: історія свята, традиції, прикмети, погода
- Святкування Нового року: як привернути щастя, кохання і гроші в Новому 2022 році
- Що подарувати на Новий рік 2022, рік Тигра: найкращі ідеї щоб здивувати рідних і друзів
- Одного разу на Різдво: як принцеса Діана осоромилася перед королевою та родичами
- Новий рік та Різдво у Львові: куди піти на свята