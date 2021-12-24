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Онлайн-трансляція різдвяної меси з Ватикану: святкове богослужіння під проводом Папи Римського Франциска

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Онлайн-трансляція різдвяної меси з Ватикану: святкове богослужіння під проводом Папи Римського Франциска

Associated Press

Трансляція відбувається із Ватиканської базиліки святого Петра.

У п’ятницю, 24 грудня, у надвечір’я Різдва Христового, у Ватиканській базиліці святого Петра розпочалося святкове богослужіння, яке очолює Папа Римський Франциск.

Нічна Різдвяна Меса (Пастирка) під проводом Святішого Отця Франциска 2021

Дивіться наживо Різдвяні Богослужіння під проводом Святішого Отця Папи Франциска з Ватикану

Опубліковано ТСН Пʼятниця, 24 грудня 2021 р.

Онлайн-трансляція із синхронним перекладом — на YouTube-каналі студії “Живого ТБ” Української греко-католицької церкви.  

За давньою традицією, яка своїм корінням сягає початків Церкви в Римі, католики латинського обряду відзначають таїнство Христового народження опівночі. У цей час вони пригадують тишу, яка огортала світ, коли народився Спаситель, і неземне світло, що засяяло перед пастухами, які перші прийняли радісну вістку про народження Месії.

Це урочисте богослужіння також називають "месою пастирів".

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