Онлайн-трансляція різдвяної меси з Ватикану: святкове богослужіння під проводом Папи Римського Франциска

У п’ятницю, 24 грудня, у надвечір’я Різдва Христового, у Ватиканській базиліці святого Петра розпочалося святкове богослужіння, яке очолює Папа Римський Франциск.

Онлайн-трансляція із синхронним перекладом — на YouTube-каналі студії “Живого ТБ” Української греко-католицької церкви.

За давньою традицією, яка своїм корінням сягає початків Церкви в Римі, католики латинського обряду відзначають таїнство Христового народження опівночі. У цей час вони пригадують тишу, яка огортала світ, коли народився Спаситель, і неземне світло, що засяяло перед пастухами, які перші прийняли радісну вістку про народження Месії.