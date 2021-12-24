У Лаврова висловили протест через інцидент біля генконсульства РФ у Львові

У Лаврова висловили протест через інцидент біля генконсульства РФ у Львові

У МЗС Росії те, що сталося, назвали терактом.

У п’ятницю, 24 грудня, тимчасового повіреного у справах України в Росії Василя Покотила викликали до МЗС РФ через те, що уночі хтось невідомий кинув у напрямку входу до генконсульства РФ у Львові пляшку із запалювальною сумішшю.

Як повідомили у пресслужбі МЗС Російської Федерації, у відомстві Лаврова українському дипломатові з цього приводу висловили протест.

Хоча внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав і не було завдано шкоди будівлі диппредставництва, в російському МЗС його назвали “терористичним актом”, який, начебто, створив загрозу безпеці закордонній установі.

"Генеральне консульство Росії направило ноту до регіонального представництва МЗС України та звернення на ім'я начальника Головного управління Національної поліції у Львові з вимогою вжити термінових заходів щодо посилення безпеки установи та її співробітників, а також щодо розшуку та покарання винних. Аналогічну ноту посольства Росії в Києві направлено до МЗС України", – йдеться у повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, у Львові поховали воїна 80 окремої десантно-штурмової бригади Руслана Янковського, який загинув ще у 2014 році під час оборони Луганського аеропорту.

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