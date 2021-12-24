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Арнольд Шварценеггер подарував безхатькам домівки

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Арнольд Шварценеггер подарував безхатькам домівки

Арнольд Шварценеггер / Associated Press

Артист пожертвував кошти на будівництво осель.

Зірка Голлівуду та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер зробив подарунок для ветеранів, які втратили свої домівки та стали безхатьками.

До слова, актор раніше виділив певну суму коштів на будівництво житла для ветеранів. Так, в Лос-Анджелесі побудували 25 домівок. Сьогодні, щасливці змогли нарешті оселитися у своїх нових будинках.

Арнольд Шварценеггер подарував ветеранам домівки / © instagram.com/schwarzenegger
Арнольд Шварценеггер подарував ветеранам домівки / instagram.com/schwarzenegger

"Сьогодні я завчасно святкував Різдво. Було просто неймовірно провести час з ветеранами та героями. Нарешті вони змогли оселитися в нових будинках. Так, спільними зусиллями ми можемо вирішити будь-яку проблему", - написав у своєму Instagram Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер подарував ветеранам домівки / © instagram.com/schwarzenegger
Арнольд Шварценеггер подарував ветеранам домівки / instagram.com/schwarzenegger

Зазначимо, знаменитість пожертвував на будівництво чверть мільйона доларів. За ці кошти побудували 25 компактних домівок, пише Fox News.

Арнольд Шварценеггер подарував ветеранам домівки / © instagram.com/schwarzenegger
Арнольд Шварценеггер подарував ветеранам домівки / instagram.com/schwarzenegger

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