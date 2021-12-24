"Омікрон" виявили уже більше ніж у 100 країнах світу - ВООЗ

"Омікрон" виявили уже більше ніж у 100 країнах світу - ВООЗ

ВООЗ повідомляє про переконливі докази того, що "Омікрон" заразніший, ніж "Дельта".

Новий варіант штаму коронавірусу "Омікрон" зафіксували у 110 державах світу.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої охорони здоров'я України.

Також читайте МОЗ допустило посилення карантину через "Омікрон": Кузін назвав ймовірні терміни

"Станом на 22 грудня 2021 року варіант Omicron був ідентифікований у 110 країнах", - повідомляє ВООЗ.

У звіті також зазначається, "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж варіант Delta. Додають, о цінки темпів зростання в Південній Африці, де вперше зафіксували "Омікрон", зараз знижуються, головним чином через зменшення нових випадків штаму у провінції Гаутенг.

"Загальна загроза, яку створює Omicron, значною мірою залежить від того, наскільки передається варіант, наскільки добре вакцини та попередня інфекція захищають від інфекції, передачі, клінічної хвороби та смерті і як населення дотримується заходів безпеки", - наголосили в організації.

Як швидко можуть з’явитися симптоми "Омікрону" після того, як ви були заражені вірусом, читайте тут.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: