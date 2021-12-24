МОЗ допустило посилення карантину через "Омікрон": Кузін назвав ймовірні терміни

Зокрема, йдеться про посиленння маскового режиму та обробки рук.
В Україні можуть посилити протиепідемічні заходи безпеки у разі активного поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Про це в інтерв'ю "Укрінформ" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Будемо дивитися, які норми виявляться більш ефективними, і скоріш за все, відповідні коригування можуть бути внесені й до нашого адаптивного карантину стосовно посилення маскового режиму, стосовно обробки рук", - сказав Кузін.
За його словами, перегляд питання про ймовірне посилення карантинних обмежень можливий наприкінці січня, коли у міністерстві вже "точно будуть мати обґрунтовані прогнози щодо поширення нового штаму".
"Враховуючи те, що зараз важко робити прогноз по поширенню (нового штаму – ред.), то поки що наш основний фокус буде зводитися до виявлення нових випадків Омікрону і до максимального їх обстеження", - наголосив Кузін.
Як повідомляли раніше у МОЗ, на новорічно-різдвяні свята в Україні через коронавірус, зокрема, штам "Омікрон", посилювати карантин не будуть. Діятимуть чинні обмеження.
Слід зазначити, в Україні науковці виявили 12 варіантів штаму "Дельта", один з них - новий - AY.122. Цей штам коронавірусу активно поширюється на території Росії і характеризується важким перебігом недуги і високою смертністю.
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