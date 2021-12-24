МОЗ допустило посилення карантину через "Омікрон": Кузін назвав ймовірні терміни

Зокрема, йдеться про посиленння маскового режиму та обробки рук.

В Україні можуть посилити протиепідемічні заходи безпеки у разі активного поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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"Будемо дивитися, які норми виявляться більш ефективними, і скоріш за все, відповідні коригування можуть бути внесені й до нашого адаптивного карантину стосовно посилення маскового режиму, стосовно обробки рук", - сказав Кузін.

За його словами, перегляд питання про ймовірне посилення карантинних обмежень можливий наприкінці січня, коли у міністерстві вже "точно будуть мати обґрунтовані прогнози щодо поширення нового штаму".

"Враховуючи те, що зараз важко робити прогноз по поширенню (нового штаму – ред.), то поки що наш основний фокус буде зводитися до виявлення нових випадків Омікрону і до максимального їх обстеження", - наголосив Кузін.

Як повідомляли раніше у МОЗ, на новорічно-різдвяні свята в Україні через коронавірус, зокрема, штам "Омікрон", посилювати карантин не будуть. Діятимуть чинні обмеження.

Слід зазначити, в Україні науковці виявили 12 варіантів штаму "Дельта", один з них - новий - AY.122. Цей штам коронавірусу активно поширюється на території Росії і характеризується важким перебігом недуги і високою смертністю.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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