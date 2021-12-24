Ізраїль може збільшити інвестиції в ІТ України після запровадження Дія City - посол

Запровадження в Україні спеціального правового режиму Дія City стимулюватиме зростання інвестицій Ізраїля в українську ІТ-галузь.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що після ухвалення закону про Дія City в Україну можуть прийти нові інвестиції. Ми говоримо вже про глибшу участь ізраїльського капіталу, ізраїльських компаній в IT-ринку в Україні, тому що для цього є передумови. А зараз, разом із набранням сили Дія City, створюється і законодавча база, і податкова", – зазначив посол.

Він також не виключає, що ІТ-послуги можуть додати в оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, підготовка якої розпочнеться у 2022 році.

За словами Бродського, більше половини аутсорсингу ізраїльського технологічного сектору сьогодні припадає на Україну. Близько 30-40 тисяч українських програмістів працює на ізраїльські ІТ-компанії.

"Уявіть собі, що кожен із цих програмістів у середньому заробляє $3-4 тисячі на місяць мінімум, а то й набагато більше. Але якщо брати навіть мінімальні зарплати, то виходить, що 30-40 тисяч помножити на $3 тисячі – це ізраїльський внесок в економіку України, внесок ізраїльських компаній", – розповів Бродський.

Таким чином, за підрахунками посла, внесок ізраїльських компаній в економіку України може сягати $90-120 млн щомісячно.

Посол зазначив, що у співпраці Ізраїлю та України ІТ стоїть на одному рівні з сільським господарством, зрошенням і медициною. Бродський нагадав про ізраїльську компанію Netafim, яка розробляє проєкти у сфері крапельного зрошення.

Нагадаємо, Дія City – це спеціальний правовий та податковий режим для IT-індустрії. Верховна Рада 14 грудня прийняла податковий Закон про Дія City №1946-IX. До цього Парламент ухвалив основний Закон №1667-ІХ. Дія City запровадять вже на початку 2022 року. За словами Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, в Україні будуть діяти одні з найкращих у світі податкових умов для ІТ-бізнесу.