Іван Дорн неочікувано заспівав колядки українською

Артист потішив своїх прихильників перед Новим роком.

Співак Іван Дорн разом з артистами музичного видання Masterskaya вирішив привітати українців з новорічними святами.

Так, музиканти заспівали "Новорічні вітання". Також вони вже й встигли випустити мінімюзикл. До слова, й кліп, і колядки були зроблені в джазовому стилі.

Іван Дорн заспівав українські колядки / Пресслужба Івана Дорна

"Часто зустрічається така історія, коли вмикають закордонні пісні напередодні Різдва. В основному це джазові стандарти, які нагадують нам американське Різдво. Захотілося зробити відповідь також у джазовому стилі", - поділився Дорн.

Загалом, артисти виконали три різдвяні колядки: "З Новим вас, люди, роком", "Що в пана Йвана на його дворі", "Ой чи є, чи нема пан господар вдома". Відомі всім українцями пісні у кліпі Дорна лунають у джазовому сучасному форматі.

Іван Дорн заспівав українські колядки / Пресслужба Івана Дорна

"Колядки та щедрівки зустрічаються у провінціях, а у мегаполісах майже немає. Захотілося дати новий подих цій традиції. Обрали колядки таким чином, аби вона вдало та мелодійно лунали у джазовому стилі", - додав Дорн.

Читайте також: