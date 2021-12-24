Иван Дорн неожиданно спел колядки на украинском

Артист порадовал своих поклонников перед Новым годом.

Певец Иван Дорн вместе с артистами музыкального издания Masterskaya решил поздравить украинцев с новогодними праздниками.

Музыканты спели "Новорічні вітання". Также они уже успели выпустить мини-мюзикл. К слову, и клип, и колядки были сделаны в джазовом стиле.

Иван Дорн спел украинские колядки / Пресс-служба Ивана Дорна

"Часто встречается такая история, когда включают зарубежные песни накануне Рождества. В основном это джазовые стандарты, которые напоминают нам американское Рождество. Захотелось ответить также в джазовом стиле", — поделился Дорн.

В общем, артисты исполнили три рождественских колядки: "З Новим вас, люди, роком", "Що в пана Йвана на його дворі", "Ой чи є, чи нема пан господар вдома". Известные всем украинцами песни в клипе Дорна звучат в джазовом современном формате.

Иван Дорн спел украинские колядки / Пресс-служба Ивана Дорна

"Колядки и щедровки встречаются в провинциях, а в мегаполисах почти нет. Захотелось дать новое дыхание этой традиции. Выбрали колядки таким образом, чтобы она удачно и мелодично звучали в джазовом стиле", — добавил Дорн.

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