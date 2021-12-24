Wellboy восхитил новогодней версией хита "Гуси"

Вскоре звезда также выпустит обновленный трек "Новорічні Вишні".

В канун Нового года и Рождества украинский певец Wellboy решил порадовать своих поклонников.

Так, звезда выпустил новогоднюю версию своего нашумевшего хита "Гуси". 24 декабря вышел мультфильм "Гуси Новорічні", а в ближайшее время на YouTube-канале исполнителя появятся "Новорічні Вишні".

"Желаю всем веселых праздников и мэри крисмас! К Новому году мы подготовили для вас новогодние версии песен "Гуси" и "Вишні", думаю они вам понравятся и вызовут положительные эмоции, ведь 2021 год был плодотворным и невероятно богатым на впечатление! Слушайте, наслаждайтесь, и празднуйте под хорошую музыку", – прокомментировал Wellboy.

Wellboy / Пресс-служба Wellboy

В комментариях слушатели поделились, что им пришлась по вкусу новая версия песни.

Песня заиграла новыми красками

Боже милостивый, как же это мило!!! Праздничный кавер на свой хит. Это что-то!!!

Очень круто, тематично!!! Спасибо, Антон! За песню респект!!! Удачи тебе и вдохновения

Эта анимация делает песню еще более душевной!

Интересно, что хит "Гуси" стал первым украинским треком, который за всю историю существования Apple Music в Украине попал в ТОП 100 ГОДА Apple Music Ukraine. Также песня в 2021-м стала единственным украинским треком ТОП 10 YouTube Ukraine и вместе со свежей песней "Вишні" попала в ТОП 50 Spotify Ukraine.

Кроме этого, стриминговый сервис Spotify назвал Антона Wellboy главным хитмейкером года и выбрал участником программы Wrapped 2021 by Spotify в Украине.

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