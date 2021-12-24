Украинцы будут платить за коммуналку в единой электронной системе

Украинцы будут платить за коммуналку в единой электронной системе

Система приведет в порядок работу всех поставщиков коммунальных услуг.

В Украине будет создана единая информационно-аналитическая система по предоставлению жилищно-коммунальных услуг.

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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"Сегодня мы создали межведомственную рабочую группу, занимающуюся запуском проект-системы под названием "Пространство жилищно-коммунальных услуг". Это будет единственный инструмент, где граждане могут получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ", — написал премьер.

По его словам, система упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг и станет режимом прозрачного управления жилым фондом и домом, а также предоставит возможность онлайн-заказа и оплаты коммунальных услуг.

Напомним, в 2022 году в Украине планируется перечислить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Ожидается, что стоимость электроэнергии и водоснабжения останется на нынешнем уровне, а вот отопление и газ вырастут в цене.

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