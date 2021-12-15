Субсидия на коммуналку: кого могут лишить

Субсидия на коммуналку: кого могут лишить

Почему некоторым украинцам придется вернуть деньги за субсидию? Основная причина в изменениях, случившихся в жизни льготника и влияющих на размер выплат. ТСН.ua разобрался, в каких случаях субсидию на коммуналку нужно будет вернуть.

Согласно Постановлению Кабинета министров №373, льготник должен уведомить структурное подразделение по вопросам социальной защиты об определенных изменениях, влияющих на размер выплаты. А именно:

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изменился состав семьи или состав зарегистрированных в жилом помещении лиц;

льготник теперь проживает в другом месте и получает субсидию по двум разным адресам;

изменилось место регистрации;

льготника отключили от системы централизованного отопления;

было приобретено имущество или товары на сумму свыше 50 тыс. гривен;

льготник или члены его семьи приобрели автомобиль (дата выпуска до 5 лет);

изменился набор коммунальных услуг; смерть льготника (члены семьи должны уведомить уполномоченный орган).

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Если о таких изменениях не сообщить своевременно (в течение 30 календарных дней) и продолжать получать пособие от государства, субсидию нужно будет вернуть.

Во всех вышеперечисленных случаях орган социальной защиты уведомляет льготника о незаконном начислении суммы, которую он должен вернуть. Если гражданин отказывается вернуть выплаты добровольно, то представитель органа социальной защиты вправе обратиться в суд.