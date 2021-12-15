Субсидія за комуналку: коли потрібно буде повернути виплати? / pixabay.com

Субсидія на комуналку: кого можуть позбавити

Субсидія на комуналку: кого можуть позбавити

Чому деяким українцям доведеться повернути гроші за субсидію? Основна причина в змінах, які трапилися у житті пільговика і впливають на розмір виплат. ТСН.ua розібрався, в яких саме випадках субсидію на комуналку потрібно буде повернути.

Згідно з Постановою Кабінету міністрів №373 пільговик повинен повідомити структурний підрозділ з питань соціального захисту про певні зміни, які впливають на розмір виплати. А саме:

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змінився склад сім’ї або склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб;

пільговик тепер проживає в іншому місці і отримує субсидію за двома різними адресами;

змінилося місце реєстрації;

пільговика відключили від системи централізованого опалення;

було придбано майно чи товари на суму понад 50 тис гривень;

пільговик або члени його сім’ї придбали автомобіль (дата випуску до 5 років);

змінився набір комунальних послуг;

смерть пільговика (члени сім’ї повинні повідомити уповноважений орган).

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Якщо про такі зміни не повідомити своєчасно (протягом 30 календарних днів) і продовжувати отримувати допомогу від держави, субсидію потрібно буде повернути.

У всіх цих випадках орган соціального захисту повідомляє пільговика про незаконне нарахування суми, яку він повинен повернути. Якщо громадянин відмовляється повернути виплати добровільно, то представник органу соціального захисту має право звернутися до суду.