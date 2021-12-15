Відомого російського співака госпіталізували до психлікарні

За тиждень артист потрапив до установи вже вдруге.

У відомого російського співака та продюсера Григорія Лепса зараз не найкращі часи.

Тиждень тому стало відомо, що дружина Лепса Анна Шапликова після 20 років шлюбу подала на розлучення. А сьогодні Telegram-канал Mash повідомляє, що виконавець був госпіталізований до психлікарні. При чому, стверджує видання, за тиждень це вже вдруге, коли артист потрапив до установи.

Подейкують, що вперше до лікарні Лепс загримів у дуже п'яному стані. На пропозицію лікарів залишитися на стаціонарі, співак почав поводитися буйно і неадекватно. Знадобилася допомога психбригади. Артиста хотіли направити до реанімації.

Григорій Лепс / instagram.com/gvleps

Лікар виписав Лепсу сильнодіючі препарати та порадив лікування у спецклініці, проте він відмовився.

Вже за день артист знов потрапив до лікарні і знов дуже п'яним. Його доставила охорона. Минулу ніч виконавець провів у лікарні. Однак на ранок звідти втік. Крім психологічних проблем лікарі підозрюють у нього гіпертонічний криз.

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