Зі сльозами на очах: зірка "Манчестер Сіті" та "Барселони" завершив кар'єру через проблеми з серцем

Зі сльозами на очах: зірка "Манчестер Сіті" та "Барселони" завершив кар'єру через проблеми з серцем

Агуеро офіційно підтвердив, що його кар'єра добігла кінця.

Форвард каталонської "Барселони" Серхіо Агуеро оголосив про завершення кар'єри футболіста.

Це сталося під час його спільної з керівництвом "блаугранас" пресконференції.

Агуеро дуже емоційно сприйняв цю ситуацію - футболіст прийшов на зустріч в сльозах і довго не міг заспокоїтися та почати говорити.

"Ця пресконференція є просто для того, щоб сказати, що я вирішив завершити ігрову кар'єру.

Це дуже важкий час, але я радий рішенню, яке прийняв. По-перше, це моє здоров'я через проблему, з якою я зіткнувся місяць тому. Мова про моє здоров'я", – сказав Агуеро.

Як відомо, аналізи Агуеро виявилися гіршими, ніж очікувалося. У зв'язку з цим, 33-річний аргентинець був змушений завершити кар'єру, хоча раніше йому прогнозували повернення на поле за три місяці.

Нагадаємо, що 33-річний аргентинець під час матчу 12-го туру іспанської Ла Ліги проти "Алавеса" відчув дискомфорт та біль у грудях. Інцидент трапився на 38 хвилині поєдинку. Як наслідок, Агуеро миттєво замінили та доправили до лікарні, де йому зробили кардіологічного обстеження.