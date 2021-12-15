Зі сльозами на очах: зірка "Манчестер Сіті" та "Барселони" завершив кар'єру через проблеми з серцем

Агуеро офіційно підтвердив, що його кар'єра добігла кінця.
Форвард каталонської "Барселони" Серхіо Агуеро оголосив про завершення кар'єри футболіста.
Це сталося під час його спільної з керівництвом "блаугранас" пресконференції.
Агуеро дуже емоційно сприйняв цю ситуацію - футболіст прийшов на зустріч в сльозах і довго не міг заспокоїтися та почати говорити.
"Ця пресконференція є просто для того, щоб сказати, що я вирішив завершити ігрову кар'єру.
Це дуже важкий час, але я радий рішенню, яке прийняв. По-перше, це моє здоров'я через проблему, з якою я зіткнувся місяць тому. Мова про моє здоров'я", – сказав Агуеро.
Як відомо, аналізи Агуеро виявилися гіршими, ніж очікувалося. У зв'язку з цим, 33-річний аргентинець був змушений завершити кар'єру, хоча раніше йому прогнозували повернення на поле за три місяці.
Нагадаємо, що 33-річний аргентинець під час матчу 12-го туру іспанської Ла Ліги проти "Алавеса" відчув дискомфорт та біль у грудях. Інцидент трапився на 38 хвилині поєдинку. Як наслідок, Агуеро миттєво замінили та доправили до лікарні, де йому зробили кардіологічного обстеження.
- Агуеро влітку вільним агентом перейшов до "Барселони" з "Манчестер Сіті". Аргентинець пропустив старт сезону через травму литкового м'яза.
- На його рахунку один гол у п'яти матчах "блаугранас" у всіх турнірах
- У ході кар'єри нападник виступав за "Індепендьєнте", "Атлетіко", "Манчестер Сіті", "Барселону" та збірну Аргентини.
- На клубному рівні він вигравав Лігу Європи та Суперкубок УЄФА, п'ять разів ставав чемпіоном Англії, шість разів – переможцем Кубка англійської ліги, один раз вигравав Кубок Англії та тричі – Суперкубок Англії.
- У складі збірної Аргентини Аґуеро виграв Олімпіаду-2008, а також Кубок Америки-2021.