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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

"Барселона" проведе перший поєдинок після звільнення Кумана.

Від 30 жовтня до 1 листопада відбудуться матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Каталонська "Барселона", перед виїздом до Києва на битву Ліги чемпіонів з "Динамо", у внутрішній першості прийме "Алавес".

Для "синьо-гранатових" це буде перший поєдинок після звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера. У грі командою керуватиме 49-річний Серхі Бархуан, який раніше тренував молодіжну команду "Барселони".

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  • Після одинадцяти турів у Примері несподівано лідирує "Реал" Сосьєдад - 24 очки. За ним розташувалися "Реал" Мадрид та "Севілья", які мають гру в запасі, а також "Бетіс" - по 21. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 9-й позиції з 15 пунктами та матчем у запасі.
  • Поєдинки 13-го туру Ла Ліги відбудуться 5-7 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Субота, 30 жовтня
15:00 ЕЛЬЧЕ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
17:15 СЕВІЛЬЯ   _:_   ОСАСУНА
19:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АЛАВЕС
Неділя, 31 жовтня
15:00 КАДІС   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 АТЛЕТІКО   _:_   БЕТІС
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   АТЛЕТИК
Понеділок, 1 листопада
19:30 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   СЕЛЬТА
22:00 ЛЕВАНТЕ   _:_   ГРАНАДА
           
           

Таблиця Ла Ліги після 11 туру

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