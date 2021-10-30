Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Барселона" проведе перший поєдинок після звільнення Кумана.
Від 30 жовтня до 1 листопада відбудуться матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
Каталонська "Барселона", перед виїздом до Києва на битву Ліги чемпіонів з "Динамо", у внутрішній першості прийме "Алавес".
Для "синьо-гранатових" це буде перший поєдинок після звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера. У грі командою керуватиме 49-річний Серхі Бархуан, який раніше тренував молодіжну команду "Барселони".
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- Після одинадцяти турів у Примері несподівано лідирує "Реал" Сосьєдад - 24 очки. За ним розташувалися "Реал" Мадрид та "Севілья", які мають гру в запасі, а також "Бетіс" - по 21. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 9-й позиції з 15 пунктами та матчем у запасі.
- Поєдинки 13-го туру Ла Ліги відбудуться 5-7 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Субота, 30 жовтня
|15:00
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|17:15
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АЛАВЕС
|Неділя, 31 жовтня
|15:00
|КАДІС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|АТЛЕТІКО
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|АТЛЕТИК
|Понеділок, 1 листопада
|19:30
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|ГРАНАДА