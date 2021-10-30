Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Барселона" проведе перший поєдинок після звільнення Кумана.

Від 30 жовтня до 1 листопада відбудуться матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Каталонська "Барселона", перед виїздом до Києва на битву Ліги чемпіонів з "Динамо", у внутрішній першості прийме "Алавес".

Для "синьо-гранатових" це буде перший поєдинок після звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера. У грі командою керуватиме 49-річний Серхі Бархуан, який раніше тренував молодіжну команду "Барселони".

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Після одинадцяти турів у Примері несподівано лідирує "Реал" Сосьєдад - 24 очки. За ним розташувалися "Реал" Мадрид та "Севілья", які мають гру в запасі, а також "Бетіс" - по 21. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 9-й позиції з 15 пунктами та матчем у запасі.

Поєдинки 13-го туру Ла Ліги відбудуться 5-7 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 11 туру

flashscore.ua

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