В Україні подорожчали овочі борщового набору: у скільки обійдеться страва

В Україні подорожчали овочі борщового набору: у скільки обійдеться страва

Найбільше виросли в ціні буряк, морква і капуста.

В Україні знову подорожчав на понад 5% борщовий набір.

Такі дані оприлюднили в Офісі ефективного регулювання, розповіли у Сніданку з 1+1.

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Так, середня вартість чотирьох порцій борщу в жовтні становила понад 65 гривень. Найбільше додали в ціні буряк, морква й капуста.

Натомість вартість картоплі знизилася на 10%. Порівняно з минулорічними цінами у жовтні цього року кілограм картоплі коштував близько 7,5 грн. За словами експертів, подешевшання картоплі - це явище сезонне. Втім, значного подорожчання вони не прогнозують. Адже загалом в Україні аграрії зібрали достатньо картоплі.

Середній розмір субсидій та ціна на борщовий набір у жовтні – Економічні новини

Як повідомлялося, в Україні здорожчали помідори й буряки. За минулий тиждень вартість томатів зросла на 7%. Кілограм коштує маже 40 гривень за кілограм. Ціна буряка зросла на 4% і становить майже 9 гривень за кілограм.

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