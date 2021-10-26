В Україні прогнозують дефіцит часнику: вартість овоча зросте

Зараз кілограм коштує 60-70 гривень.

На українських ринках очікується дефіцит часнику.

Проц е розповіли у Сніданку з 1+1.

Експерти кажуть, що це пов'язано з дощовою осінню, заморозками та засухою.

Саме через це продукт виросте в ціні. Зараз часник можна придбати за 60-70 гривень за кілограм. У деяких областях українці купляють його вже за 80 гривень. Втім, вже до кінця року експерти прогнозують вартість часнику до ста гривень за кілограм.

Як повідомлялося, середні ціни на продукти харчування у вересні поточного року в порівнянні з вереснем 2020 року зросли на 14,3%. Серед продуктів харчування найбільше здорожчали цукор — на 88,0%, олія соняшникова — на 71,7%, яйця — на 60,7%.

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