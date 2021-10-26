Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 19 тисяч.

В Україні станом на ранок 26 жовтня зафіксовано 19 120 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 734 людини (це максимальна кількість від початку пандемії), 9 738 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 939 осіб, а 254 920 людей вакциновано проти COVID-19. 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 803 159 осіб;

одужало – 2 390 112 осіб;

летальних випадків – 64 936;

проведено ПЛР-тестувань – 14 082 277.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, з них отримали одну дозу – 9 151 478 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 210 280 щеплень.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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